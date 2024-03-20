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        Gümüşhane'de 3 bin fidan toprakla buluştu

        Gümüşhane'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:37 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:37
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        Gümüşhane'de 3 bin fidan toprakla buluştu
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        Gümüşhane'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin fidan dikildi.

        Vali Alper Tanrısever'in katılımıyla Çamlıca Mahallesi Kızılköy mevkisinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde, öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

        Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, 3 bin fidan dikildiğini belirterek, amaçlarının hem hafta hakkında bilgilendirme yapmak hem de topluma doğa ve çevre sevgisini aşılamak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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