Gümüşhane'de 3 bin fidan toprakla buluştu
Gümüşhane'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin fidan dikildi.
Gümüşhane'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin fidan dikildi.
Vali Alper Tanrısever'in katılımıyla Çamlıca Mahallesi Kızılköy mevkisinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde, öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.
Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, 3 bin fidan dikildiğini belirterek, amaçlarının hem hafta hakkında bilgilendirme yapmak hem de topluma doğa ve çevre sevgisini aşılamak olduğunu kaydetti.
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