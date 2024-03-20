Gümüşhane'de 3 bin fidan toprakla buluştu

Gümüşhane'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin fidan dikildi.

Vali Alper Tanrısever'in katılımıyla Çamlıca Mahallesi Kızılköy mevkisinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde, öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, 3 bin fidan dikildiğini belirterek, amaçlarının hem hafta hakkında bilgilendirme yapmak hem de topluma doğa ve çevre sevgisini aşılamak olduğunu kaydetti.