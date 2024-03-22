Gümüşhane'de ekmek arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kürtün Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçti.

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