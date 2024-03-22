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        Gümüşhane'de ekmek arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu

        Gümüşhane'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada ekmeğin içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:10 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:10
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        Gümüşhane'de ekmek arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu
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        Gümüşhane'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada ekmeğin içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kürtün Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Otobüs terminalinde bekleyen M.Ç'ye ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca buldu.

        Gözaltına alınan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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