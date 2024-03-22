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        Gümüşhane'de halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

        Gümüşhane'de halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:32
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        Gümüşhane'de halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
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        Gümüşhane'de halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi öldü.

        Esnaflık yapan 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki halı sahada gece saatlerinde arkadaşlarıyla futbol maçı yaptığı sırada yere yığıldı.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağırkaya'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

        Sağırkaya, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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