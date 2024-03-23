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        Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçası otomobile zarar verdi

        Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçası bir otomobile zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:46
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        Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçası otomobile zarar verdi
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        Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçası bir otomobile zarar verdi.

        Hasanbey Mahallesi Şeref Akdik Sokak'ta yamaçtan kopan kaya parçası, park halindeki otomobile ve bölgede bulunan çöp konteynerlerine çarptı.

        Maddi hasar meydana gelen olayla ilgili araç sahibi Burak Saraç'ın müracaatı üzerine işlem yapıldı.

        Mahallesi sakinlerinden Metin Saraç, erken saatlerde gürültüye uyandıklarını belirterek, "Kayalar gelmiş, arabamıza vurmuş. Trafik polisine haber verdik, tutanak tuttular." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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