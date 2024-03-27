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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gümüşhane'de konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu büyük ve güzel ülke her türlü sorunu aşabilecek kapasitededir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:47
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gümüşhane'de konuştu:
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu büyük ve güzel ülke her türlü sorunu aşabilecek kapasitededir." dedi.

        Seçim çalışmaları kapsamında Gümüşhane'ye gelen Babacan'ı partisinin il başkanı Mustafa Akbulut, Gümüşhane Belediye Başkan adayı Hamza Çakır ve partililer karşıladı.

        Seçim otobüsünden vatandaşları selamlayan Babacan, belediye başkan adayı Hamza Çakır'a oy istedi.

        Babacan, Atatürk Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeciliğin düzgün ve etik kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayarak, partisinin 81 ilde seçime gireceğini ifade etti.

        DEVA belediyeciliğiyle ilgili eylem planlarını iki yıl önce açıkladıklarını, aynı zamanda etik kurallar bildirgesini de ortaya koyduklarını hatırlatan Babacan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bizim belediyelerimiz hangi ahlaki kurallar çerçevesinde yönetilecek bunu da yazılı hale getirdik ve bunu yapan Türkiye'deki ilk siyasi partiyiz. Bu çalışmaların kuşkusuz Türkiye için önemi çok fazla ama asıl ülkemizdeki genel tabloya baktığımız zaman büyük bir feryat söz konusu. Nereye gidersek gidelim özellikle emeklilerimiz büyük sıkıntılar içerisinde."

        Babacan, Türkiye için umutsuzluğa asla yer olmadığının altını çizerek, "Bu büyük ve güzel ülke her türlü sorunu aşabilecek kapasitededir. Yeter ki dürüst ve ehil insanlar tarafından yönetilsin." diye konuştu.

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