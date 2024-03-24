Gümüşhane'de kayalık alandaki ayı dronla görüntülendi

Ayıyı bir süre dronla kayıt altına alan baba ve oğlu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Merkeze bağlı Akgedik köyünde dronla çekim yapan Muhammet Tutar ile oğlu Furkan Tutar, kayalık alandaki ayıyı fark etti.

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