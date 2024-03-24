Gümüşhane'de kayalık alandaki ayı dronla görüntülendi
Gümüşhane'de kayalık alandaki ayının görüntüleri dronla kaydedildi.
Gümüşhane'de kayalık alandaki ayının görüntüleri dronla kaydedildi.
Merkeze bağlı Akgedik köyünde dronla çekim yapan Muhammet Tutar ile oğlu Furkan Tutar, kayalık alandaki ayıyı fark etti.
Ayıyı bir süre dronla kayıt altına alan baba ve oğlu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Muhammet Tutar, AA muhabirine, ayının kış uykusundan uyandığını tahmin ettiği söyledi.
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