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        Gümüşhane'de kayalık alandaki ayı dronla görüntülendi

        Gümüşhane'de kayalık alandaki ayının görüntüleri dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 21:06 Güncelleme: 24.03.2024 - 21:06
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        Gümüşhane'de kayalık alandaki ayı dronla görüntülendi
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        Gümüşhane'de kayalık alandaki ayının görüntüleri dronla kaydedildi.

        Merkeze bağlı Akgedik köyünde dronla çekim yapan Muhammet Tutar ile oğlu Furkan Tutar, kayalık alandaki ayıyı fark etti.

        Ayıyı bir süre dronla kayıt altına alan baba ve oğlu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Muhammet Tutar, AA muhabirine, ayının kış uykusundan uyandığını tahmin ettiği söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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