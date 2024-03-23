Yamaçtan kopan kayalar sokağa düştü; otomobil hasar gördü

GÜMÜŞHANE'de meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kayalar, sokağa düştü. Kayaların isabet ettiği çöp konteyneri devrilirken, park halindeki otomobil de hasar gördü.

Olay, Hasanbey Mahallesi Şeref Akdik Sokak'ta meydana geldi. Bölgede etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, park halindeki otomobile ve bölgedeki çöp konteynerlerine çarptı. Konteynerlerden biri devrildi. Burak Saraç'a ait otomobilde de hasar oluştu.

'DEPREM OLDU SANDIK'

Yaşananları anlatan araç sahibinin babası Metin Saraç, "Evde uyuyorduk, büyük bir gürültü koptu. İlk başta deprem oldu sandık. Dışarı çıktığımızda kocaman kayaların dağdan kopup geldiğini gördüm. Kayalar önce çöp konteynerlerine çarpıp parçalandıktan sonra park halindeki aracımıza çarpmış. Kayaların bir kısmı arabaya vurdu, yarısı yola ve dereye indi. Allah korusun, oğlum aracın içinde olsaydı ya da herhangi bir vatandaş o esnada yoldan geçseydi can kaybıyla da sonuçlanabilirdi" dedi.