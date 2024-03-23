Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Yamaçtan kopan kayalar sokağa düştü; otomobil hasar gördü

        GÜMÜŞHANE'de meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kayalar, sokağa düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yamaçtan kopan kayalar sokağa düştü; otomobil hasar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÜMÜŞHANE'de meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kayalar, sokağa düştü. Kayaların isabet ettiği çöp konteyneri devrilirken, park halindeki otomobil de hasar gördü.

        Olay, Hasanbey Mahallesi Şeref Akdik Sokak'ta meydana geldi. Bölgede etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, park halindeki otomobile ve bölgedeki çöp konteynerlerine çarptı. Konteynerlerden biri devrildi. Burak Saraç'a ait otomobilde de hasar oluştu.

        'DEPREM OLDU SANDIK'

        Yaşananları anlatan araç sahibinin babası Metin Saraç, "Evde uyuyorduk, büyük bir gürültü koptu. İlk başta deprem oldu sandık. Dışarı çıktığımızda kocaman kayaların dağdan kopup geldiğini gördüm. Kayalar önce çöp konteynerlerine çarpıp parçalandıktan sonra park halindeki aracımıza çarpmış. Kayaların bir kısmı arabaya vurdu, yarısı yola ve dereye indi. Allah korusun, oğlum aracın içinde olsaydı ya da herhangi bir vatandaş o esnada yoldan geçseydi can kaybıyla da sonuçlanabilirdi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de üniversite öğrencilerinin engelliler için geliştirdiği mobil u...
        Gümüşhane'de üniversite öğrencilerinin engelliler için geliştirdiği mobil u...
        Gümüşhane'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Gümüşhane'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçası otomobile zarar verdi
        Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçası otomobile zarar verdi
        Gümüşhane'de ekmek arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu
        Gümüşhane'de ekmek arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu
        Halı sahada kalp krizi sonrası öldü; fenalaştığı anlar kamerada
        Halı sahada kalp krizi sonrası öldü; fenalaştığı anlar kamerada
        Karadeniz'de 4 ilde kar etkili oldu
        Karadeniz'de 4 ilde kar etkili oldu