Gümüşhane'de üniversite öğrencilerinin engelliler için geliştirdiği mobil uygulamaya ödül

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Engelli Bireyler için Uygun Güzergahların Tespiti: Gümüşhane Şehri Örneği" adlı proje, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezince (TÜCAUM) düzenlenen "2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı" poster yarışmasında ikincilik ödülü kazandı.

Öğrenciler Oktay Kodalak, Rabia Kanyılmaz ve Ali Ganigülü, Dr. Öğr. Üyesi Selim Eraslan'ın danışmanlığında, engellilerin şehir içinde sorun yaşamadan gezebilecekleri rotaları gösteren, aynı zamanda karşılaştıkları sorunları da ilgili birimlere iletmelerini sağlayacak mobil uygulama hazırladı.

Eraslan, engellilerin şehirlerdeki fiziki engeller nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Mobil uygulama engelliler için bir sosyal hayata karışma, sosyal hayatın içinde yer alma gibi süreçleri hızlandıracak. Bunlar için bir çözüm sunmuş olacağız." dedi.

"Engelli vatandaşlar mobil uygulamayı cep telefonuna indirdiğinde, şehirde aşamayacakları fiziki bir engelle karşılaştıklarında fotoğrafını çekip, açıklamasını ekleyerek harita üzerinde bu sorunlu alanı işaretli hale getiriyor. Yerel yönetimlerden de bu noktada çözüm bekleniyor. Elimizdeki dataya bağlı olarak, şehirdeki fiziki yapıya bakarak en uygun yol, en uygun rota belirlenerek engelliler için bir kolaylık sağlamış olacağız."

Projede yer alan 4'üncü sınıf öğrencisi Oktay Kodalak ise Gümüşhane'nin engebeli yapısı dolayısıyla engellilerin ulaşımında aksaklıklar meydana geldiğine işaret ederek, "Bizler de bu sorunu görerek Gümüşhane'deki engellilerin daha çok sosyalleşmesi için bir mobil uygulama tasarladık. Engelli rotalarını belirleyerek, onların ulaşımını yani sosyalleşmesini sağlamak amacıyla projemize başladık." diye konuştu.

Ali Ganigülü de android stüdyo ortamında java programlama dili kullanarak uygulamayı geliştirdiklerini ifade ederek, "Uygulamamız çok kolay bir ara yüze sahip. Bu ara yüzde kullanıcının bilgileri ve konum bilgisi alınıyor. A noktasından B noktasına nasıl daha kolay ulaşabileceğini belirlemeye çalıştık. Ayrıca yolda gördüğü herhangi bir engeli yerel yönetimlerle rahatlıkla paylaşabileceği ve hayatını daha kolaylaştıracağı bir uygulamadır." dedi.