Gümüşhane'de MHP'li Başer başkan seçildi; 2 ilçeyi AK Parti, 2 ilçeyi MHP, 1 ilçeyi DP kazandı

GÜMÜŞHANE’de Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP’li Vedat Soner Başer, belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 2’sinde AK Parti, 2’sinde MHP ve 1’inde Demokrat Parti (DP) kazandı.

Gümüşhane’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP’li Vedat Soner Başer belediye başkanı seçildi. İlçelerde AK Parti 2,, MHP 2, Demokrat Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

Kelkit’te AK Parti'li Ünal Yılmaz, Kürtün’de AK Parti'li Ahmet Kanat, Köse’de MHP’li Turgay Kesler, Torul’da MHP’li Evren Evrim Özdemir ve Şiran’da DP’li Abdulbaki Kara seçimin galibi oldu.