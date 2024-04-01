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        Gümüşhane'de MHP'li Başer başkan seçildi; 2 ilçeyi AK Parti, 2 ilçeyi MHP, 1 ilçeyi DP kazandı

        GÜMÜŞHANE'de Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP'li Vedat Soner Başer, belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:45 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:50
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        Gümüşhane'de MHP'li Başer başkan seçildi; 2 ilçeyi AK Parti, 2 ilçeyi MHP, 1 ilçeyi DP kazandı
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        GÜMÜŞHANE’de Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP’li Vedat Soner Başer, belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 2’sinde AK Parti, 2’sinde MHP ve 1’inde Demokrat Parti (DP) kazandı.

        Gümüşhane’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP’li Vedat Soner Başer belediye başkanı seçildi. İlçelerde AK Parti 2,, MHP 2, Demokrat Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

        Kelkit’te AK Parti'li Ünal Yılmaz, Kürtün’de AK Parti'li Ahmet Kanat, Köse’de MHP’li Turgay Kesler, Torul’da MHP’li Evren Evrim Özdemir ve Şiran’da DP’li Abdulbaki Kara seçimin galibi oldu.

        VEDAT SONER BAŞER KİMDİR

        Gümüşhane'de 1974 yılında doğan Vedat Soner Başer, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1998'de mezun oldu. Gümüşhane'de eczacılık yapan ve Türkiye Eczacılar Birliği İl Temsilciliği görevini üstlenen Başer, Milliyetçi Hareket Partisinde çeşitli kademelerde görev aldı. 2014-2019 yılları arasında Belediye Meclisi üyeliği ve MHP Grup Başkanlığı, 2019-2024 yılları arasında İl Genel Meclisi üyeliği ve MHP Grup Başkanlığı gibi önemli görevleri üstlenen Başer, iyi derecede Latince, orta düzeyde ise İngilizce bilmektedir.

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