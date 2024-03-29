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        Bakan Uraloğlu: Güçlenmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz (3)

        GÜMÜŞHANE'DEGENÇLERLE BULUŞTUUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki ilçe mitingleri ve ziyaretleri sonrası, Gümüşhane'ye geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 23:32 Güncelleme: 29.03.2024 - 23:35
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        Bakan Uraloğlu: Güçlenmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz (3)
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        GÜMÜŞHANE'DEGENÇLERLE BULUŞTU

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki ilçe mitingleri ve ziyaretleri sonrası, Gümüşhane'ye geçti. Torul ilçesinde coşkuyla karşılanan Bakan Uraloğlu, esnaf ziyaretlerinde bulundu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla' adlı programa katıldı. Burada gençlere seslenen Uraloğlu, "İnşaat mühendisiyim, mühendisler de çok fazla konuşmayı sevmezler, mühendisler yazmayı, çizmeyi ve icraat yapmayı severler. Öncelikle Zigana’ya sırtını yaslayan Gümüşhane ve Trabzon; 2 tane şehir. Gerçekten 'Türkiye’de en iyi komşu iller hangileri?' diye sorarsanız, tereddütsüz Trabzon ve Gümüşhane derim; Allah razı olsun sizlerden" dedi.

        'BU SEÇİM SÜRECİNDE 39 İLİ ZİYARET ETTİM'

        Seçim sürecine değinen Bakan Uraloğlu, "Bu seçim sürecinde 39 ili ziyaret ettim. Bakanlık görevimde de 57 tane il ziyaret ettim. Eğer Gümüşhane’ye bir bakan gitmesi gerekiyorsa o görev de bizimdir. Onun için de bu akşam sizlerle beraberiz. Biz sizi Allah için seviyoruz. Bizim rol modelimiz gerçekten Cumhurbaşkanımızdır. Bizim önümüzde 2 tane bayramımız var. İnşallah ilk bayramımız 31 Mart gecesi, 1 Nisan sabahı. Sonra kadir gecesini idrak edeceğiz" diye konuştu.

        Kentte Sema Doğan Parkı'nda vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Uraloğlu, Trabzon'a döndü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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