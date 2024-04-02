Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde midesinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada, İran uyruklu S.A'nın durumundan şüphelendi.

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