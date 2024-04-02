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        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:23 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:23
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        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada, İran uyruklu S.A'nın durumundan şüphelendi.

        Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde midesinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

        S.A'nın midesinden 18 kapsül halinde 152,29 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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