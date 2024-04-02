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        Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 23:08 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:10
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        Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı
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        GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Tütenli köyü mevkisinde meydana geldi. Erzincan ve Kelkit arasında yolcu taşımacılığı yapan Veysel D. (60) idaresindeki 29 M 0339 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 70 metre yükseklikten uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Veysel D. ve araçta bulunan Şeyda T., Rüya Ece A., Alperen T., Azranur T., Hüseyin G. ve Hasan G. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzere kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler ters dönen minibüsten çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Sedyeye bağlanan yaralılar halat yardımıyla ekipler tarafından yola çıkarıldı. Ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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