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        Gümüşhane'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Gümüşhane'de devrilen yalıtım malzemesi yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:05 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:31
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        Gümüşhane'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Gümüşhane'de devrilen yalıtım malzemesi yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Oktay Aydınay (48) yönetimindeki 58 ZA 460 plakalı yalıtım malzemesi yüklü tır, İkisu-Şiran kara yolunun Arılı köyü mevkisinde devrildi.

        Yaralanan sürücü Aydınay, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun yan tarafındaki alandan otomobillerin geçişine izin verilen güzergahta, Karayolları ekipleri tırın kaldırılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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