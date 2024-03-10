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        Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:06 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:11
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        Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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        Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Merkez Özcan Mahallesi'nde H.S. yönetimindeki 38 BP 579 otomobil, 10 yaşındaki E.A.Ö'ye çarptı.

        Kazada yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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