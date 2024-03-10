Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Özcan Mahallesi'nde H.S. yönetimindeki 38 BP 579 otomobil, 10 yaşındaki E.A.Ö'ye çarptı.
Kazada yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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