Gümüşhane'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi
Gümüşhane'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser organize edildi.
Gümüşhane'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser organize edildi.
Gümüşhane Belediyesi tarafından 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda düzenlenen konserde şarkıcı Tuğçe Kandemir, sahne aldı.
Belediye Başkanı Ercan Çimen ve eşi Gülsen Çimen, sevilen şarkılarını seslendiren Kandemir'e çiçek hediye etti.
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