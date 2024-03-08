Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi

        Gümüşhane'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 23:16 Güncelleme: 08.03.2024 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser organize edildi.

        Gümüşhane Belediyesi tarafından 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda düzenlenen konserde şarkıcı Tuğçe Kandemir, sahne aldı.

        Belediye Başkanı Ercan Çimen ve eşi Gülsen Çimen, sevilen şarkılarını seslendiren Kandemir'e çiçek hediye etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Gümüşhane'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de kamyonet istinat duvarından devrildi
        Gümüşhane'de kamyonet istinat duvarından devrildi
        Gümüşhane'de ayı ve yaban keçileri dronla görüntülendi
        Gümüşhane'de ayı ve yaban keçileri dronla görüntülendi
        Kış uykusundan uyanan bozayı dronla görüntülendi
        Kış uykusundan uyanan bozayı dronla görüntülendi
        Gümüşhane Valisi Tanrısever, maden tesisini inceledi
        Gümüşhane Valisi Tanrısever, maden tesisini inceledi