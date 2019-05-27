84 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam, iki hafta boyunca günde iki kez meyan kökü çayı içtikten sonra hastaneye kaldırıldı.

İki hafta boyunca meyan kökü içen adamın kan basıncının tehlikeli seviyelere çıktığı belirtildi. Yüksek tansiyon hastası olan adamın durumunun kontrol altına alındığı kaydedildi. Bir hafta boyunca kan basıncı yüksekliği şikayeti olan hasta, Montreal’deki McGill Üniversitesi’ndeki acil servise gitti. Talihsiz adamın iki hafta boyunca günde iki kez ev yapımı demleme meyan kökü çayı içtiğini itiraf etmesi üzerine sorunun kaynağı bulundu.

13 gün hastanede müşahede altında tutulan hasta, meyankökü ve yüksek tansiyon arasındaki ilişkiyi bilmesine rağmen bu durumun bir sağlık sorununa neden olacağının farkında olmadığını söyledi.

"BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ZARARLI YAN ETKİLERİ OLABİLİR"

Tansiyon ölçümlerinin çok yüksek olması ve baş ağrısı, ışık hassasiyeti, göğüs ağrısı ile yorgunluk gibi şikayetleri de bulunan adam, hastaneye gitti. Şikayetlerinin hipertansif krizin belirtileri olduğu saptandı.

Onu muayene eden doktorlar, hastanın tansiyonunun 196/66 mmHg olduğunu ve baldırlarında da sıvı tutulumu olduğunu tespit etti.

Vaka raporunun yazarlarından Dr. Jean-Pierre Falet, “Aşırı miktarda tüketilen bitkisel ürünlerin zararlı yan etkileri olabilir” açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, meyan kökü ekstresi içeren ürünlerin kan basıncını yükselttiğini, vücutta su tutulumuna neden olacağını ve aşırı tüketildiğinde de potasyum seviyelerini azalttığını kaydetti.