Günde iki fincan kahve bakın ne işe yarıyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre; günde 2 fincan kahve içmek, insan ömrünü ortalama 2 yıla kadar uzatıyor.

Araştırmacılara göre; günde iki fincan kadar kahve içmek, yaşam beklentisini iki yıla kadar uzatabilir. European Journal of Epidemiology adlı bilimsel yayında yer alan araştırma, kahve içmenin yararları ile ilgili daha önceki çalışmaları analiz ederek gerçekleştirildi.

HASTALIKLARA BAĞLI ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Araştırmacılar, 3 milyon 852 bin 651 kişi ve 450 bin 256 ölüm sebebi içeren 40 araştırmayı inceleyerek, kahve içmenin, tüm nedenlere bağlı ölümlerle ters bir ilişkisi olduğunu buldu.

Araştırmacılara göre; günde iki ila dört fincan yumuşak içimli kahve tüketimi, kahve tüketmeyenlere kıyasla, tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarını azaltıyor.

Artan yaşam beklentisine ek olarak, kahve içmek ayrıca kanser, kalp-damar hastalıkları, diyabet veya solunum yolu hastalıkları geliştirme riskini ve ölüm riskini de azaltıyor.