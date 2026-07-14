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        Haberler Gündem Trafik Mersin'de 1 haftada 1307 araç trafikten men edildi

        Mersin'de 1 haftada 1307 araç trafikten men edildi

        Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 118 bin 72 araçtan 1307'si trafikten men edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:58 Güncelleme:
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        Mersin'de 1307 araç trafikten men edildi

        Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 6-12 Temmuz'da çeşitli denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 118 bin 72 araç kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1307'sini trafikten men etti.

        Aynı tarihlerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya araması olan 778 kişi yakalandı.

        "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında da 580 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, kontroller sonucu 13 kişi, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

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