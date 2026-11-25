Adana'nın Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında Orhan Tatar (34) ile M.K. arasında iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., belinden çıkardığı tabancayla Tatar'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tatar yere yığılırken şüpheli, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Tatar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tatar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.

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Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.