Adana'da sokak ortasında çıkan kavgada vurulan Orhan Tatar öldürüldü
Adana'nın Seyhan ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 34 yaşındaki Orhan Tatar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı
Adana'nın Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında Orhan Tatar (34) ile M.K. arasında iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., belinden çıkardığı tabancayla Tatar'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tatar yere yığılırken şüpheli, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Tatar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tatar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.
Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.