Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İki ilin Aksu belediyeleri arasında güç birliği protokolü

        İki ilin Aksu belediyeleri arasında güç birliği protokolü

        Antalya Aksu Belediyesi ile Isparta Aksu Belediyesi arasında, kamu hizmetlerinin daha etkin, ekonomik, verimli ve koordineli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aksu belediyeleri arasında protokol

        Antalya'nın Aksu Belediyesi ile Isparta Aksu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, kardeş belediyeleri olan Isparta Aksu Belediyesi ile imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına kardeş belediyemiz ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Ortak akıl, yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla imzaladığımız bu protokolle her iki belediyemizde kamu kaynaklarını daha verimli kullanmış olacak" dedi.

        Başkan Yıldırım, Isparta Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman ile imzaladıkları protokolle kaynakları verimli kullanarak hizmet kalitesi artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

        REKLAM

        "Aynı ismi taşıyan iki belediye olarak ihtiyaç duyulan her durumda araç, iş makinesi, teknik ekipman ve personel desteğini karşılıklı olarak sağlayarak imkânlarımızı ortak bir güce dönüştüreceğiz. Böylece kaynaklarımızı daha verimli kullanırken hizmet kalitemizin sürekliliğini artıracağız.

        Herhangi bir mülkiyet devri ya da kiralama içermeyen bu protokol tamamen dayanışma, iş birliği ve kamu yararı esas alınarak hazırlandı. Şeffaflık ve karşılıklı güven temelinde oluşturulan protokolle belediyelerimizin imkânlarını doğrudan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

        Üç yıl boyunca geçerli olacak protokolle kardeş belediyemizle kurduğumuz gönül ve hizmet köprüsünü daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum. Yerel yönetimlerde dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olacak bu iş birliğinin, her iki belediyemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sıcak hava devasa yılanları ortaya çıkardı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sıcak havayla birlikte ortaya çıkan yaklaşık üç metre uzunluğundaki yılanlar görüntülendi. (İHA)

        #antalya haberleri
        #ısparta haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Formunu yakaladı
        Formunu yakaladı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede