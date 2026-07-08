Aksu belediyeleri arasında protokol

Antalya'nın Aksu Belediyesi ile Isparta Aksu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, kardeş belediyeleri olan Isparta Aksu Belediyesi ile imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına kardeş belediyemiz ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Ortak akıl, yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla imzaladığımız bu protokolle her iki belediyemizde kamu kaynaklarını daha verimli kullanmış olacak" dedi.

Başkan Yıldırım, Isparta Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman ile imzaladıkları protokolle kaynakları verimli kullanarak hizmet kalitesi artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

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"Aynı ismi taşıyan iki belediye olarak ihtiyaç duyulan her durumda araç, iş makinesi, teknik ekipman ve personel desteğini karşılıklı olarak sağlayarak imkânlarımızı ortak bir güce dönüştüreceğiz. Böylece kaynaklarımızı daha verimli kullanırken hizmet kalitemizin sürekliliğini artıracağız.

Herhangi bir mülkiyet devri ya da kiralama içermeyen bu protokol tamamen dayanışma, iş birliği ve kamu yararı esas alınarak hazırlandı. Şeffaflık ve karşılıklı güven temelinde oluşturulan protokolle belediyelerimizin imkânlarını doğrudan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Üç yıl boyunca geçerli olacak protokolle kardeş belediyemizle kurduğumuz gönül ve hizmet köprüsünü daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum. Yerel yönetimlerde dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olacak bu iş birliğinin, her iki belediyemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."