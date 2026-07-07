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        Haberler Gündem 3. Sayfa Altınları çalındı, boğularak öldürüldü!

        Altınları çalındı, boğularak öldürüldü!

        İstanbul Kartal'da metruk gecekondunun içinde bulunan cesedin Gülay Polat'a ait olduğu belirlendi. Polat'ın iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve üzerindeki altınların çalındığı belirtildi. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        Altınları çalındı, boğularak öldürüldü!

        Kartal'da tek katlı metruk gecekondunun içinde bulunan cesedin Gülay Polat'a ait olduğu belirlendi. 3 Temmuz'da hakkında kayıp ihbarı yapılan tekstil işçisi Polat'ın iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve üzerindeki altınların çalındığı belirtildi. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, 6 Temmuz akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını fark eden kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından cesedin, 3 Temmuz Cuma gününden beri kayıp olan 58 yaşındaki Gülay Polat'a ait olduğu tespit edildi. Oğlu ile birlikte yaşayan tekstil işçisi Polat'ın işe gitmek için evden ayrıldığı, ardından iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve altınlarının çalındığı belirtildi.

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