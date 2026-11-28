Ankara'da iki boz ayının vurulmasına ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda iki boz ayının vurulmasına ilişkin "görevi kötüye kullanma" ve "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında soruşturma başlattı
Giriş: 28 Kasım 2026 - 23:40 Güncelleme:
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki boz ayının vurulmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın "görevi kötüye kullanma" ve "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
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