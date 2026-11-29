Akseki ilçesi Kepez Mahallesi'nde Zeynep ve Duran Arslan (69) çiftinin yaşadığı ahşap çatılı düğmeli evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre yangında, yatalak ve Alzheimer olduğu öğrenilen Zeynep Arslan öldü, kocası Duran Arslan ise sağ kurtuldu.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, daha önce İzmir'de yaşayan Arslan çiftinin, üç yıl önce sağlık sorunları nedeniyle Akseki ilçesi Kepez Mahallesi'ndeki babaevine taşındıkları öğrenildi.