Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof, kara teslim oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Bazı vatandaşlar araçlarında biriken karları temizlerken yoğun kar yağışı ve buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı.

ILGAR DAĞI GEÇİDİ AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI

Kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Jandarma trafik ekipleri, ilçe merkezi çıkışında önlem alarak ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.

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ONLARCA TIR YOLDA MAHSUR KALDI

Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan onlarca TIR, geçiş yasağı nedeniyle akaryakıt istasyonlarında beklemeye başladı. TIR sürücüsü Emrah Çal, kar yağışı nedeniyle yaklaşık 5 saattir beklediğini belirterek, "50'ye yakın araç sınır kapısından buraya kadar yollarda kaldı" dedi.

Rusya'dan geldiğini ve Samsun'a gittiğini söyleyen TIR sürücüsü Mert Can ise "Kar yağışı nedeniyle Ilgar Dağı Geçidi kapalı. Bu nedenle burada bekliyoruz" diye konuştu.

Uluslararası kara yolunda yaklaşık 4 saattir mahsur kaldıklarını belirten TIR sürücüsü Kemal Polat ise akaryakıt istasyonuna sığındıklarını söyledi.