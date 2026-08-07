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        Haberler Gündem Avcılar'da asfalt ihalesi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli cezaevine gönderildi

        Avcılar'da asfalt ihalesi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli cezaevine gönderildi

        Avcılar Belediyesinin 2022'deki asfalt ihalesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 18:25 Güncelleme:
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        Avcılar ihalesinde 12 şüpheli tutuklandı

        Avcılar Belediyesine yönelik “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında gerçekleştirdiği “Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları” ihalesine ilişkin iddiaları kapsıyor.

        Başsavcılığın tespitlerine göre, ihalede kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapılmadan yüksek teklifler alındığı ve bu şekilde ihale maliyetinin artırılarak kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü.

        12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

        Savcılık ifadeleri alınan şüpheliler, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

        Hakimlik, 12 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

        4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Soruşturma kapsamında kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi yakalanmıştı.

        Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü, bir diğerinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.

        Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler; Yaklaşık Maliyet Komisyonu ve İhale Komisyonu Başkanı Seçkin Özcan, Yaklaşık Maliyet Komisyonu üyesi İsmail Kurtuluş, Yaklaşık Maliyet Komisyonu ve İhale Komisyonu üyesi Salman Kalmaz, Fen İşleri Müdürü ve ihale yetkilisi Nevzat Yalçın, İhale Komisyonu üyeleri Dursun Yavuz, Kemal Baki ve Kemal Kenar ile bazı inşaat ve asfalt firmalarının yetkilileri Gülay Güneş, Burak Güneş, Furkan Karaca, Behçet Hırdar, Celal Hırdar, Mustafa Timur ve Yüksel Kırıcı olarak açıklanmıştı.

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        #avcılar belediyesi
        #Avcılar ihale
        #haberler
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