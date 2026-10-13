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        Haberler Gündem Bakan Göktaş, çocukları sosyal medyanın risklerinden koruyacak yeni düzenlemeyi anlattı

        Bakan Göktaş, çocukları sosyal medyanın risklerinden koruyacak yeni düzenlemeyi anlattı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesiyle çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerini korumayı hedeflediklerini belirtti. Cinsel istismar ve ticari sömürü risklerine karşı önlemler alacaklarını açıklayan Göktaş, çocuk hesaplarına özel güvenlik mekanizmaları ve yüksek gizlilik ayarları getirileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 21:13 Güncelleme:
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        'Çocukları dijital risklerden koruyacağız'

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir televizyon kanalında çocukların sosyal medya kullanımına yönelik hazırlanan yeni düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özellikle 15 yaş altındaki çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği tehlikelere dikkat çeken Göktaş, düzenlemeyle çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerini koruyacak bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

        ÇOCUKLAR İÇİN YENİ KORUMA MEKANİZMASI

        Sosyal medya platformlarında sunulan içerik ve hizmetlerde çocukların yaşlarının ve yüksek yararlarının esas alınacağını ifade eden Bakan Göktaş, dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere karşı daha güçlü önlemler alınacağını söyledi.

        Göktaş, "Fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÇOCUK HESAPLARINA ÖZEL GİZLİLİK AYARLARI

        Yeni düzenleme kapsamında çocuklara ait sosyal medya hesaplarında farklı güvenlik mekanizmalarının uygulanmasının planlandığını belirten Göktaş, çocuk hesaplarına yönelik yüksek gizlilik ayarlarının getirileceğini açıkladı.

        Sosyal medya şirketlerinin de çocukların korunmasına yönelik sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, platformlardan çocukları koruyacak sistemleri hayata geçirmeleri konusunda destek beklediklerini dile getirdi.

        SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ÇAĞRI

        Çocukların dijital dünyada güvenli biçimde yer almasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Göktaş, sosyal medya platformlarına yönelik yaklaşımlarının net olduğunu ifade etti.

        Bakan Göktaş, çocukların yaşlarına uygun içerik ve hizmetlere erişimini sağlayacak, kişisel güvenliklerini ve gelişimlerini koruyacak uygulamaların yaygınlaştırılması için sosyal medya şirketleriyle iş birliğinin önem taşıdığını vurguladı.

        Yeni düzenlemeyle çocukların dijital ortamdaki güvenliğinin güçlendirilmesi, cinsel istismar ve ticari sömürü gibi risklere karşı daha etkin korunması hedefleniyor.

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