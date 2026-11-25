Bakan Gürlek, İmralı Heyeti ile görüştü
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü
Giriş: 25 Kasım 2026 - 13:51 Güncelleme:
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, sürecin hukuki boyutları ile hasta tutuklular ve infaz sorunları başta olmak üzere cezaevlerindeki durum ele alındı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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