Anne, baba ve kız çocuğu birlikte öldü!
Malatya'nın Arguvan ilçesinde, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü 55 yaşındaki Mustafa Koşkan, eşi 54 yaşındaki Ayşe Koşkan ve kızları 16 yaşındaki Duygu Ecrin Koşkan yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan bir kişi tedaviye alındı
Malatya'da kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Morhamam Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Koşkan'ın (55) kullandığı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR kafa kafaya çarpıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÜÇ KİŞİLİK AİLE CAN VERDİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık görevlileri sürücü Mustafa Koşkan ile eşi Ayşe (54) ve kızları Duygu Ecrin Koşkan’ın (16) yaşamını yitirdiğini belirledi.
BİR YARALI TEDAVİYE ALINDI
Yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri, Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.