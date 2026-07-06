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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne, baba ve kız çocuğu birlikte öldü!

        Anne, baba ve kız çocuğu birlikte öldü!

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü 55 yaşındaki Mustafa Koşkan, eşi 54 yaşındaki Ayşe Koşkan ve kızları 16 yaşındaki Duygu Ecrin Koşkan yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan bir kişi tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        Anne, baba ve kız çocuğu birlikte öldü!

        Malatya'da kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Morhamam Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Koşkan'ın (55) kullandığı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR kafa kafaya çarpıştı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ÜÇ KİŞİLİK AİLE CAN VERDİ

        Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık görevlileri sürücü Mustafa Koşkan ile eşi Ayşe (54) ve kızları Duygu Ecrin Koşkan’ın (16) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        BİR YARALI TEDAVİYE ALINDI

        Yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri, Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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