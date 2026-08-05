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        Haberler Gündem Politika CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı: Eylül ayının başında tam tarihli bir kongre takvimini ilan edeceğiz

        CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı: Eylül ayının başında tam tarihli bir kongre takvimini ilan edeceğiz

        CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa teklifine CHP'nin imza attığını belirtirken, eylül ayının başında kongre takviminin açıklanacağını söyledi. Sarı ayrıca Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli il başkanlıklarına atama yapıldığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 17:43 Güncelleme:
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        Kongre takvimi için tarih verdi

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli il başkanlıklarına atama yapıldığını açıkladı.

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı, yaklaşık 4 saat süren MYK’nin gündeminde ülkenin güncel durumu ve parti içi meselelerin olduğunu belirtti.

        Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın TBMM’ye sunulduğunu hatırlatan Sarı, "Grup başkanımızın, her iki grup başkan vekilimizin ve Adalet Komisyonu Sözcümüz İnan Alp Bey'in imzalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu metne de imza atmış oldu. Bildiğiniz üzere Terörsüz Türkiye sürecine esas teşkil eden sorun çok boyutlu bir sorun ve Cumhuriyet Halk Partisi, bu soruna en çok sahip çıkan ve bu meseleyle ilgili en cesur sözleri en zor zamanlarda söylemiş bir partidir" ifadelerini kullandı.

        "EYLÜL AYININ BAŞINDA TAKVİMİ İLAN EDECEĞİZ"

        Sarı, CHP’de kongre takviminin başlatılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Amacımız ağustos ayının sonuna kadar partimizin kongreleri başlatabileceği olgunluğa örgütümüzü kavuşturmak. Bu çerçevede eylül ayının başında, belki önümüzdeki hafta içinde tam tarihi de verebiliriz. Çünkü aynı zamanda örgütsel düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri tamamlayarak, eylül ayının başında tam tarihli bir kongre takvimini ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.

        8 İL BAŞKANLIĞINA ATAMA YAPILDI

        8 il başkanlığına atama yapıldığını dile getiren Sarı, "Ardahan ili için Temel Avşar, Çankırı için Kamil Akdoğan, Erzincan için Şevki Akta, Kahramanmaraş için Esat Şengül, Karabük için Burak Onur Gündüz, Kırklareli için Özgür Kaya, Kilis için Mustafa Curatoğlu ve Kocaeli için de Selman Yıldırım arkadaşımızı görevlendirmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

        Sarı, İstanbul’un 22 ilçesine de atama yapıldığını sözlerine ekledi. Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke gibi Parti Meclisi'nde (PM) yer alan isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edileceği iddialarına da yanıt veren Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olan, o partinin kurumsal kimliğinin bir parçası olan, onun siyasetinin bir parçası gibi görünen arkadaşlarımızın başka bir siyasal partiye hizmet eder şekilde pozisyon alması hem ahlaki değildir hem siyaseten doğru değildir. Biz bununla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bu arkadaşlarımızın iş, eylem ve davranışları, sosyal medya paylaşımları, başka siyasal partinin etkinliğinde yer alıp almadığına ilişkin paylaşımları, bunların hepsini inceliyoruz. Bir ekip kuruldu bununla ilgili" dedi.

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        GÜLER'DEN AÇIKLAMALAR

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin içeriğine ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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