Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı

Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yakıp arkasından pompalı tüfekle ateş etti

ANKARA'da H.H.G., kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün dükkanını ve otomobilini ve ateşe verdi. Kaçan Esra Ö.'nün arkasından da pompalı tüfekle ateş eden şüpheli, gözaltına alındı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)