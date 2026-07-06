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        Haberler Gündem Güncel Denizli Büyükşehir'den pazar yerlerinde bandolu ikram

        Denizli Büyükşehir'den pazar yerlerinde bandolu ikram

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, pazar yerlerinde bando takımı eşliğinde ikramda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        Denizli'de pazarda bandolu ikram

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kısa süre önce sayısı 3'e çıkarılan mobil ikram araçları, 19 ilçede hizmet vermeye devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, mobil ikram araçları, pazar yerleri, camiler, meydanlar, hastaneler, sanayi siteleri, üniversite kampüsü ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çorba, tavuklu veya nohutlu pilav, ayran, limonata, helva ve su gibi çeşitli ikramlarda bulunuyor.

        Her gün farklı bir ilçe pazar yerinde faaliyetlerini sürdüren mobil ekipler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ile birlikte vatandaşlara sürpriz yapıyor. Pazar yerlerinde alışveriş yapan vatandaşlar ve pazar esnafı mobil ekipler tarafından sunulan ikramların tadını çıkarırken, bando takımı da seslendirdiği eserlerle bu güzel anlara eşlik ediyor.

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