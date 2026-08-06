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        Haberler Gündem Erzurum Adliyesi'nin arşiv bölümünde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı

        Erzurum Adliyesi'nin arşiv bölümünde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı

        Erzurum Adliyesi'nin arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlileri zor anlar yaşarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 21:22 Güncelleme:
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        Adliye arşivindeki yangın söndürüldü

        Erzurum Adliyesi'nin arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, arşiv bölümündeki yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlileri zor anlar yaşadı.

        Polis ekipleri adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Başsavcı Vekili Harun Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile birlikte yangına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

        Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin adliye binasındaki inceleme ve soğutma çalışmaları devam etti.

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        #Erzurum Adliyesi
        #haberler
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