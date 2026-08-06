Erzurum Adliyesi'nin arşiv bölümünde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı

Erzurum Adliyesi'nin arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, arşiv bölümündeki yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlileri zor anlar yaşadı.

Polis ekipleri adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Başsavcı Vekili Harun Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile birlikte yangına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin adliye binasındaki inceleme ve soğutma çalışmaları devam etti.