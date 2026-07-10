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        Haberler Gündem Çevre Kızılot'ta nesli tehlike altındaki caretta caretta nöbeti

        Kızılot'ta nesli tehlike altındaki caretta caretta nöbeti

        Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama kumsallarının bulunduğu Antalya'nın Belek kumsalında 28 yıldır çalışmalar yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Manavgat'ın Kızılot kumsalında ise 6'ncı yılına girdi. EKAD Kızılot Proje Koordinatörü Fatih Polat, Kızılot bölgesi kumsallarında en önemli problemlerin başında, ATV'ler ve araçların sahile girmesini gösterdi. Polat, "Otelcilerle ışıklar konusundaki sorunu ve sahile giren araçlarla ilgili sorunları bakanlık ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) desteğiyle hallettik ama Manavgat ırmağının olduğu kısım biraz boş. Ormanlık alan olduğu için oradan çok fazla ATV ve araç girişi var. DKMP ve jandarma desteğiyle o kısımların da çözülmesini sağlayacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama kumsallarının bulunduğu Antalya'nın Belek kumsalında 28 yıldır çalışmalar yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Manavgat'ın Kızılot kumsalında ise 6'ncı yılına girdi.

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        EKAD Kızılot Proje Koordinatörü Fatih Polat, Manavgat bölgesinde toplam 16 kilometrelik kumsalda çalıştıklarını belirterek, "Manavgat Irmağı ile Alara Çayı arasında farklı üniversitelerden, farklı ülkelerden gelen gönüllü öğrencilerle birlikte sabahları saat 04.00 gibi sahaya çıkıyoruz. Saat 09.00, 10.00'a kadar kumsallarda kaplumbağa izlerini tespit edip, yuvalarını belirliyoruz" dedi.

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        Yuvalama kumsalı bölgesindeki otelcilere ve diğer işletmelere de tespit edilen yuvaların bildirildiğini ve kafesleme çalışmaları yapıldığını kaydeden Fatih Polat, "Böylece bu yuvalarla ilgili verileri sisteme işliyoruz, sezon sonuna kadar da bu süreç devam ediyor. Biz 2021 yılından itibaren burada her yıl yaklaşık 2 binin üzerinde yuva tespit ediyoruz. Geçen yıl 2 bin 540 yuva tespit etmiştik. 2026 sezonuna mayıs ayında başladık. Şu ana kadar yuva sayısında 790'ı geçtik. Havalar soğuk gittiği için günlük yuva sayısı çok azdı. Haziran son haftasından itibaren havaların ısınması, sıcaklığın artmasıyla şu anda günlük 70-80 yuva tespit ediyoruz" diye konuştu.

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        16 kilometrelik kumsalda günlük yapılan çalışmalar yorucu olmasına rağmen, ekipteki tüm görevli ve gönüllülerin ciddi emek verdiğini dile getiren Polat, Kızılot bölgesi kumsallarında en önemli problemlerin başında, ATV'ler ve araçların sahile girmesini gösterdi. Polat, “Otelcilerle ışıklar konusundaki sorunu ve sahile giren araçlarla ilgili sorunları bakanlık ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) desteğiyle hallettik ama Manavgat ırmağının olduğu kısım biraz boş. Ormanlık alan olduğu için oradan çok fazla ATV ve araç girişi var. DKMP ve jandarma desteğiyle o kısımların da çözülmesini sağlayacağız" dedi.

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        2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında cezası 699 bin TL olan deniz kaplumbağası yuvalama alanı kumsallara geceleri giriş yasağı uygulamasının çok güzel olduğunu dile getiren Polat, şöyle devam etti:

        “Akşam 20.00'den sabah 08.00'e kadar kaplumbağa yuvalama alanlarına kimsenin girmemesi çok güzel bir uygulama oldu. Çünkü direkt etki etti. Geçen yıl gece alana çıktığımız zaman sahillerde sürekli insanları uyarmak zorunda kalırken, bu yıl yaklaşık 1 aydır geceleri insanlara çok nadir denk geliyoruz. Onlar da turistler oluyor, bilmiyorlar. Onlara da bildiriyoruz. Biz anlatınca hemen otellerine ya da pansiyonlarına gidiyorlar. Çok büyük fark yarattı bu yıl için. Hayvanlar da rahat etmeye başladı. Mesela ışığın ya da kimsenin olmadığı alanlara sıkışan hayvanlar daha geniş bir alana yayılmaya başladı. Bu, istatistiksel verilerle ortaya çıkardığımız şeylerden biri. Bu yıl onu gözlemledik."

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