2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında cezası 699 bin TL olan deniz kaplumbağası yuvalama alanı kumsallara geceleri giriş yasağı uygulamasının çok güzel olduğunu dile getiren Polat, şöyle devam etti:

“Akşam 20.00'den sabah 08.00'e kadar kaplumbağa yuvalama alanlarına kimsenin girmemesi çok güzel bir uygulama oldu. Çünkü direkt etki etti. Geçen yıl gece alana çıktığımız zaman sahillerde sürekli insanları uyarmak zorunda kalırken, bu yıl yaklaşık 1 aydır geceleri insanlara çok nadir denk geliyoruz. Onlar da turistler oluyor, bilmiyorlar. Onlara da bildiriyoruz. Biz anlatınca hemen otellerine ya da pansiyonlarına gidiyorlar. Çok büyük fark yarattı bu yıl için. Hayvanlar da rahat etmeye başladı. Mesela ışığın ya da kimsenin olmadığı alanlara sıkışan hayvanlar daha geniş bir alana yayılmaya başladı. Bu, istatistiksel verilerle ortaya çıkardığımız şeylerden biri. Bu yıl onu gözlemledik."