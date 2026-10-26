Salman, "Bir gün öncesi tarlayı ekmeğe gelen arkadaş fark etmiş. Biz iki gün önce fark ettik. İnsanların, hayvanların zarar görmemesi için buraya önlem alınmasını bekliyoruz. Görüyorsunuz işte kocaman kocaman yarılmış yerler var. Taş attığımız bazı yerlerin çok derin olduğunu fark ettik. Yani bu 20-30 dönüm arazide belki daha da fazla olabilir. Tahmini söylüyorum. Biz deprem olarak değil de ilk gören arkadaş işte 'Kömür ocağının üstündeki toprak kaymış' dedi. Hani herhangi bir deprem hissetmedik. Burada elektrik var. Görmüş olduğumuz direk yatmış. Her an devrilip çok büyük bir arıza çıkartabilir, birilerine zarar verebilir. Bunların önleminin alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.