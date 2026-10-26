20 dönümlük tarlada korkutan görüntü
Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde ekim için hazırlanan yaklaşık 20 dönümlük tarlada çökme meydana geldi. Arazinin çeşitli noktalarında derin yarıklar oluştu
Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde çiftçi Mehmet Salman, tarlasına gittiğinde şoke oldu. Arazinin farklı noktalarında kayma ve çökmeler yaşandığını gören çiftçi, tarlaya ekim yapmaktan vazgeçti.
Arazide bazı noktalardaki yarıkların oldukça derin olduğu görülürken, çevredeki elektrik direklerinden birinin de eğildiği gözlendi.
Bölgede oluşan yarıkların tehlike oluşturduğunu belirten Mehmet Salman, önlem alınmasını beklediklerini söyledi.
Salman, "Bir gün öncesi tarlayı ekmeğe gelen arkadaş fark etmiş. Biz iki gün önce fark ettik. İnsanların, hayvanların zarar görmemesi için buraya önlem alınmasını bekliyoruz. Görüyorsunuz işte kocaman kocaman yarılmış yerler var. Taş attığımız bazı yerlerin çok derin olduğunu fark ettik. Yani bu 20-30 dönüm arazide belki daha da fazla olabilir. Tahmini söylüyorum. Biz deprem olarak değil de ilk gören arkadaş işte 'Kömür ocağının üstündeki toprak kaymış' dedi. Hani herhangi bir deprem hissetmedik. Burada elektrik var. Görmüş olduğumuz direk yatmış. Her an devrilip çok büyük bir arıza çıkartabilir, birilerine zarar verebilir. Bunların önleminin alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.