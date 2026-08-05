İletişim Başkanı Duran, kanun teklifinin Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendireceğini söyledi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM’ye sunulmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duran, teklifin millet iradesinin tecelligâhı olan Gazi Meclisin takdirine sunulduğunu belirterek, düzenlemenin millî dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NIN KİLOMETRE TAŞLARINDAN BİRİ OLACAK”

Kanun teklifinin Türkiye’nin iç cephesini daha da güçlendireceğini kaydeden Duran, düzenlemenin Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda tarihî bir eşik teşkil edeceğini vurguladı.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İç cephemizi daha da güçlendirecek, millî dayanışmamızı tahkim edecek, Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda tarihî bir eşik teşkil edecek bu adım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır.”

KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR

Türkiye’yi terör tehdidinden tamamen kurtarma iradesine katkı sunanlara teşekkür eden Duran, kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçen siyasi parti grupları ile milletvekillerine şükranlarını iletti.

Duran, çalışmalara katkı veren herkese teşekkür etti.