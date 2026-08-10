İletişim Başkanı Duran’dan, Anafartalar Zaferi’nin 111. yıl dönümü paylaşımı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinde müstesna bir yere sahip olan Anafartalar Zaferi’nin 111. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz.

Çanakkale’de ortaya konulan eşsiz mücadele, milletimizin vatanına ve istiklaline olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü nişanelerinden biri olmuştur. Anafartalar’da sergilenen azim, cesaret ve fedakârlık; zor şartlar karşısında milletimizin nasıl kenetlendiğini ve vatanı uğruna neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yüksek mücadele ruhu, tarihimiz boyunca olduğu gibi bugün de bizlere ilham vermektedir. Bu vesileyle, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.