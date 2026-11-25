Süper Lig'de haftaya damga vuran tartışmalı ofsayt pozisyonları ve VAR kararları masaya yatırıldı! Beşiktaş'ın Konyaspor deplasmanında Vlahovic ile bulduğu ancak iptal edilen goldeki ofsayt çizgisi, VAR'ın 5 saniyede verdiği karar ve Galatasaray-Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar detaylıca ... Daha Fazla Göster

Süper Lig'de haftaya damga vuran tartışmalı ofsayt pozisyonları ve VAR kararları masaya yatırıldı! Beşiktaş'ın Konyaspor deplasmanında Vlahovic ile bulduğu ancak iptal edilen goldeki ofsayt çizgisi, VAR'ın 5 saniyede verdiği karar ve Galatasaray-Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar detaylıca değerlendirildi. Ayrıca yan hakemlerin gol olan pozisyonlarda bile neden hemen bayrak kaldırdığının perde arkasındaki çarpıcı "puan kırılma" itirafı ilk kez anlatıldı. Daha Az Göster