Karadeniz'in ilk robot turnuvası Trabzon'da düzenlenecek

Trabzon'da lise öğrencilerinin katılacağı "Trabzon Off-Season Robot Turnuvası" 10-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. 21 takımın mücadele edeceği turnuvaya, Trabzon Merkez Fen Lisesi ve Trabzonspor Kulübünün desteğiyle kurulan Ro6one Robotik Takımı ev sahipliği yapacak.

Ro6one Robotik Takımı, turnuva öncesi bilişim teknolojileri öğretmeni Semra Müşra Bektaş öncülüğünde misafirlerini ağırlamak için okulda son hazırlıklarını tamamladı.

Bektaş, öğrencilere turnuvada robotik becerilerin yanı sıra takım ruhu, işbirliği yapma, finans, proje ve zaman yönetimi gibi ek beceriler kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

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Türkiye'de 2015'ten beri First Robotics Competition'in Ankara ve İstanbul'da organize edildiğini belirten Bektaş, Ro6one Robotik Takımı olarak bir benzerini Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez düzenleyeceklerini ifade etti.

Turnuvaya bazı kamu kurumlarının yanı sıra Trabzonspor'un da destek vereceğini anlatan Bektaş, katılımcılara en iyi sunum, mühendislikte ilham, takım ruhu robot ödülü gibi 20 kategoride ödül verileceğini dile getirdi.

Amaçlarının öğrencilere akademik başarının yanında sosyal ve kültürel organizasyonlarda da yetenek kazandırmak olduğunu vurgulayan Bektaş, "İleride yapacakları meslekte bu onlara çok büyük artı sağlayacak. Çünkü bir projeye çok fazla açıdan bakmalarını gerektirecek. Sadece bir robot yapmakla iş bitmiyor çünkü o robotun pazarlanması, marka yönetimi, finans yönetimi gibi birçok başlık altında taşıdığı argüman var" dedi.

Bölgede ilk kez bir takımın turnuva düzenleyecek olmasının da heyecanını yaşadıklarını kaydeden Bektaş, "Bu faaliyetleri eğer Trabzon'da, Karadeniz'de yaygınlaştırabilirsek buradan güzel bir ruh çıkabilir diye inanıyorum" ifadesini kullandı.

Turnuvada görev alacak öğrencilerden Furkan Hacımahmutoğlu ise okulların tatil olmasına rağmen zevkle çalıştıklarını belirtti.