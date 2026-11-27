Mudanya'da yasa dışı avlanan kum şırlanı ele geçirildi
Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce Sahili'nde yasa dışı avcılığa yönelik gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 300 kilogram canlı kum şırlanı ele geçirildi
Giriş: 27 Kasım 2026 - 15:26 Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile jandarma ekiplerinin müşterek gerçekleştirdiği denetimlerde, ilçenin Eğerce Sahili'nde yasa dışı kum şırlanı avcılığı yapıldığı tespit edildi.
Denetimler kapsamında, midye avcılığında kullanılan 5 adet el drecine el konuldu. Avlanarak çuvallara konulan yaklaşık 300 kilogram (10 çuval) canlı kum şırlanı ise ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı.
Bölgede yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi.
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