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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mutki'de sürünün üzerine yıldırım düştü: Onlarca küçükbaş hayvan öldü

        Mutki'de sürünün üzerine yıldırım düştü: Onlarca küçükbaş hayvan öldü

        Bitlis'in Mutki ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırım nedeniyle onlarca küçükbaş hayvanın öldüğü bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mutki'de sürünün üzerine yıldırım düştü

        Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinin Oluklu Yaylası'nda meydana gelen olayda, sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü sırada sürünün bulunduğu alana yıldırım düştü.

        İHA'nın haberine göre, yıldırımın düşmesiyle sürüde bulunan onlarca küçükbaş hayvan öldü. Olayın ardından yaylaya giden hayvan sahibi, karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticinin önemli ölçüde maddi kayba uğradığı öğrenildi. Bölgede ekiplerin incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

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