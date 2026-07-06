Mutki'de sürünün üzerine yıldırım düştü: Onlarca küçükbaş hayvan öldü
Bitlis'in Mutki ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırım nedeniyle onlarca küçükbaş hayvanın öldüğü bildirildi
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:30 Güncelleme:
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinin Oluklu Yaylası'nda meydana gelen olayda, sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü sırada sürünün bulunduğu alana yıldırım düştü.
İHA'nın haberine göre, yıldırımın düşmesiyle sürüde bulunan onlarca küçükbaş hayvan öldü. Olayın ardından yaylaya giden hayvan sahibi, karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticinin önemli ölçüde maddi kayba uğradığı öğrenildi. Bölgede ekiplerin incelemelerinin sürdüğü belirtildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ