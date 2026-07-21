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        Şirvan Belediye Başkanlığı'na Kemal Çeçen seçildi

        Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek'in vefatının ardından yapılan seçimde, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kemal Çeçen yeni belediye başkanı seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 19:03 Güncelleme:
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        Şirvan'da başkanlığa Kemal Çeçen seçildi

        Siirt'in Şirvan Belediyesi Meclisi'nde, Belediye Başkanı Necat Cellek'in (60), 12 Temmuz'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkanın belirlenmesi için seçim yapıldı.

        Tek adayın bulunduğu seçimde, oyların tamamını alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kemal Çeçen, Şirvan Belediyesi'nin yeni başkanı oldu.

        AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve bölge koordinatörü Eyüp Eroğlu ve AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider'in katılımıyla Şirvan Belediye Meclisi Toplantısı'nda seçim yapıldı.

        Şirvan Belediye Başkanlığı'na Kemal Çeçen'in seçildiği belirtilen açıklamada, "Şirvan Belediye Başkanlığı görevine seçilen Kemal Çeçen'i tebrik ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyor, ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        #siirt haberleri
        #şirvan belediye başkanlığı seçimi
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