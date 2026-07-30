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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuk annesi Buse evinde öldürülmüş halde bulundu!

        2 çocuk annesi Buse evinde öldürülmüş halde bulundu!

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iki çocuk annesi olan 32 yaşındaki Buse Taşer, evinde tabanca ile göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu. Genç kadının cenazesi otopsiye gönderilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 07:36 Güncelleme:
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        2 çocuk annesi Buse evinde öldürülmüş halde bulundu!

        Bursa'da yürek yakan olay, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi.

        EVDEN SİLAH SESİ GELDİ

        Evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SİLAHLA VURULUP CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Buse Taşer'in (32) göğsünden tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

        BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Taşer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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