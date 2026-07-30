Habertürk Manşet - 27 Temmuz 2026 (Gülistan Doku Organize Cinayet Kurbanı Mı?)

Zülfikar Ali Aydın ile Habertürk Manşet'te Türkiye'nin gündemini sarsan iki önemli dosya tüm yönleriyle ele alındı. Programın ilk bölümünde Gülistan Doku'nun kayboluşuna ilişkin soruşturmadaki dikkat çeken iddialar, organize cinayet ihtimali, arama çalışmalarında yaşananlar, Tuncay Sonel'in ifadeler... Daha Fazla Göster Zülfikar Ali Aydın ile Habertürk Manşet'te Türkiye'nin gündemini sarsan iki önemli dosya tüm yönleriyle ele alındı. Programın ilk bölümünde Gülistan Doku'nun kayboluşuna ilişkin soruşturmadaki dikkat çeken iddialar, organize cinayet ihtimali, arama çalışmalarında yaşananlar, Tuncay Sonel'in ifadeleri, olay yerindeki deliller ve dosyada hâlâ yanıt bekleyen kritik sorular değerlendirildi. İkinci bölümde ise Barış Boyun suç örgütünün Türkiye ve Avrupa'daki yapılanması masaya yatırıldı. İtalya'da dinlemeye takılan "kaos" planı, Sicilya mafyasıyla benzerlik iddiaları, örgütün hedefleri, Avrupa'daki hücre yapılanması ve güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmalar uzman konuklar tarafından analiz edildi. Zülfikar Ali Aydın'ın moderatörlüğündeki programda Habertürk muhabirleri Gizem Türemen ve Veysi İpek, Gazeteci Esma Çakır ile Güvenlik Uzmanı, Emekli Polis Murat Aydın değerlendirmelerde bulundu. Daha Az Göster