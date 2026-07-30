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        Haberler Gündem Güncel Adana'da balık avlarken nehre düşen Cuma Tosun'un cansız bedenine ulaşıldı

        Adana'da balık avlarken nehre düşen Cuma Tosun'un cansız bedenine ulaşıldı

        Adana'da balık tutarken suya düşerek kaybolan Cuma Tosun için başlatılan arama çalışmalarında 60 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        Balık avında gelen ölüm
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutarken düştüğü nehirde kaybolan 60 yaşındaki Cuma Tosun'un cansız bedenine ulaşıldı.

        İHA'daki habere göre olay; 28 Temmuz günü Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Tosun (60), arkadaşlarıyla birlikte sabah saatlerinde Ceyhan Nehri'ne balık avlamaya gitti. Tosun, dengesini kaybederek nehre düştü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve su altı polisleri sevk edildi. Ekipler, Tosun'u bulmak için nehirde arama-kurtarma çalışması başlattı.

        Yapılan çalışmalar sonucunda Cuma Tosun'un cansız bedenine ulaşıldı.

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