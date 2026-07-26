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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da inşaatta başına beton blok parçası düşen işçi Cihan Pınar hayatını kaybetti

        Antalya'da inşaatta başına beton blok parçası düşen işçi Cihan Pınar hayatını kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde inşaatta çalışan işçinin başına beton blok parçası düştü. Olayda ağır yaralanan 41 yaşındaki Cihan Pınar, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Başına beton parçası düşen işçi öldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde inşaatta başına beton blok parçası düşen işçi hayatını kaybetti.

        AA'daki habere göre olay, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Karadayı Mahallesi'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Cihan Pınar'ın (41), başına üst katlardan kopan beton blok parçası düştü.

        Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Pınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İşçinin cenazesi incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

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