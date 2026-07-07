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        Çanakkale'de orman yangını!

        Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 15:04 Güncelleme:
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        Çanakkale'de orman yangını!

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        AA'da yer alan habere göre Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraflar: DHA

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