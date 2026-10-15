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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köy imamını başına odunla vurarak öldürdü!

        Köy imamını başına odunla vurarak öldürdü!

        Kastamonu'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentin Tosya ilçesinde K.Ç., Yağcılar köyü imamı İrfan Vurucu'yu başına odunla vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 14:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dehşet! Köy imamını odunla öldürdü!

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde K.Ç., Yağcılar köyü imamı İrfan Vurucu'yu (50) başına odunla vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Yağcılar köyü yakınındaki ormanda meydana geldi. K.Ç., ormandan yakacak odun topladıkları sırada anlaşmazlık yaşadığı köy imamı İrfan Vurucu'nun başına odunla vurdu.

        Vurucu yerde hareketsiz kalırken, K.Ç. ormana kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, İrfan Vurucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        K.Ç. ise orman içinde yakalandı. Tosya nüfusuna kayıtlı imam İrfan Vurucu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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