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        Fabrika yangınında can kaybı var!

        Kocaeli'de bir boya fabrikasında çıkan yangından acı haber geldi. Olayda 1 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        Fabrika yangınında can kaybı var!

        Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişinin ise dumandan etkilendiği bildirildi.

        İHA'nın haberine göre Körfez-Derince sınırındaki boya fabrikasında saat 12.00 sıralarında başlayan ve çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

        1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

        Ekiplerin fabrika içerisindeki çalışmaları sırasında acı habere ulaşıldı. Alanda yapılan incelemelerde, 26 yaşındaki işçi Samet Sarıkaya'nın cansız bedeni bulundu. Öte yandan, yangın esnasında yoğun dumandan etkilenen 2 kişinin olduğu ve sağlık durumlarına ilişkin müdahalenin yapıldığı bildirildi.

        Öğle saatlerinde Derince-Körfez sınırındaki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyümüş, yükselen siyah dumanlar geniş bir çevreden görülmüştü. Alevler, fabrikanın bitişiğindeki geri dönüşüm tesisine de sıçrayarak maddi hasara yol açmış, yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

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