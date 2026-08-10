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        Meteoroloji'den Türkiye'nin kuzeyi için sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin kuzeyi sağanak yağışların etkisi altında. Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Toroslar'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli poyraz bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 07:20 Güncelleme:
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        Türkiye'nin kuzeyi için sağanak uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz (Kastamonu'nun iç kesimleri hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Muğla’nın iç, Osmaniye’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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