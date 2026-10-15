Gaziantep'te mermer blok işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde devrilen mermer bloğun altında kalan Suriye uyruklu Yusuf Hacşeh El Ahmed hayatını kaybetti, Hüseyin G. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Gaziantep'te yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde devrilen mermer bloğun altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.
DHA'daki habere göre olay; Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Küçükkızılhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halep Bulvarı'nda yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde kilolarca ağırlıktaki mermer blok işçilerin üzerine devrildi.
Durumu fark eden diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde Suriye uyruklu Yusuf Hacşeh El Ahmed isimli işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Hüseyin G. isimli işçi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, olay yerinden tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.