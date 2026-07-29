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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...

        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...

        Adana'da, seyir tepesinde tartıştığı sevgilisi 44 yaşındaki Semra Yılmaz'ı, ardından da 25 yaşındaki Ali Can Demir ve 28 yaşındaki Sinan İlbey'i tabancayla öldüren aynı yaştaki Osman Ataş'ın cinayetleri kıskançlık krizine girerek işlediği ortaya çıktı. Tutuklanan Ataş'ın ifadesinde, "Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp, konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp, kavga ettik" dediği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...

        Adana'da olay, 25 Temmuz’da saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. Osman Ataş (28), sokakta tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz’ı (44) otomobiline bindirip, seyir tepesine götürdü.

        ÖNCE SEVGİLİSİNİ KATLETTİ

        Burada bir süre sohbet eden çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ataş, Yılmaz’ı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

        CİNAYETİN TANIKLARINI DA ÖLDÜRDÜ

        Şüpheli daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey'i (28) cinayete tanık olduklarını düşünerek vurup, aracına bindikten sonra kaçtı.

        ÜÇ CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

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        OTOMOBİLDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenli kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada şüphelinin, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ne gittiği belirlendi.

        Polis, Osman Ataş’ı olayda kullandığı tabancayla birlikte otomobilinde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞ

        Öte yandan Osman Ataş’ın, bir süredir kendisiyle görüşmek istemeyen Semra Yılmaz’ı girdiği kıskançlık krizi sonucu öldürdüğü ortaya çıktı.

        "NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

        Tutuklanan Osman Ataş’ın, ifadesinde, “Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp, konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp, kavga ettik. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum” dediği bildirildi.

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