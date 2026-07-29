Adana'da olay, 25 Temmuz’da saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. Osman Ataş (28), sokakta tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz’ı (44) otomobiline bindirip, seyir tepesine götürdü.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ KATLETTİ

Burada bir süre sohbet eden çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ataş, Yılmaz’ı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

CİNAYETİN TANIKLARINI DA ÖLDÜRDÜ

Şüpheli daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey'i (28) cinayete tanık olduklarını düşünerek vurup, aracına bindikten sonra kaçtı.

ÜÇ CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

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OTOMOBİLDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenli kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada şüphelinin, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ne gittiği belirlendi.

Polis, Osman Ataş’ı olayda kullandığı tabancayla birlikte otomobilinde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞ

Öte yandan Osman Ataş’ın, bir süredir kendisiyle görüşmek istemeyen Semra Yılmaz’ı girdiği kıskançlık krizi sonucu öldürdüğü ortaya çıktı.

"NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Tutuklanan Osman Ataş’ın, ifadesinde, “Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp, konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp, kavga ettik. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum” dediği bildirildi.